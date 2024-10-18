Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в последнее время столкнулся с серьезными вызовами в управлении регулятором. Наряду с трудностями, вызванными полномасштабным вторжением россии в Украину и сложностями на банковском рынке, НБУ также оказался в центре нескольких скандалов, связанных с действиями ключевых должностных лиц, которые могут подрывать авторитет регулятора. Все это создает необходимость для пышного задуматься над обновлением команды и привлечением новых, более компетентных кадров, пишет УНН.

НБУ открыт к обновлению?

В одном из недавних интервью глава НБУ Андрей Пышный рассказал журналистам, что до его прихода в регулятор здесь уже была сформирована довольно устойчивая команда, и была потребность лишь в некоторых ее обновлениях.

То есть в Национальном банке уже была довольно устойчивая команда, экспертно очень основательная, в каких-то элементах я увидел необходимость ее обновить и где-то усилить. Но пока эта композиция сложилась и будет развиваться - сказал Пышный.

В то же время он добавил, что Нацбанк открыт к усилению своей команды новыми кадрами. "В моем понимании Национальному банку как институту всегда нужно помнить о том, что привлекать лучшие кадры с рынка – это получать дополнительную экспертизу и подпитывать свою состоятельность. Из-за этого, я считаю, нам нужно быть даже более агрессивными в поиске талантов и идей, чтобы наша команда постоянно получала приток нового интеллекта, новых мыслей, нового понимания ситуации, определенных свежих взглядов. И я вижу открытость к этому, в том числе и у членов правления: все заинтересованы в том, чтобы наша команда усиливалась", - отметил пышный.

При этом он дипломатично обошел тему скандалов, которые в последнее время сопровождают его подчиненных.

Дело главного юриста НБУ

В частности, Андрей Пышный по-прежнему отмалчивается относительно уголовного производства против главного юриста НБУ Александра Зимы. Кстати, он получил должность директора юридического департамента Нацбанка благодаря Пышному, ведь они вместе ранее работали в "Ощадбанке".

Уголовное производство было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Своими действиями Зима, который одновременно также возглавляет Админсовет Фонда гарантирования вкладов, мог поставить под сомнение независимость дирекции Фонда, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме юридических аспектов, дело Зимы также ставит под сомнение прозрачность действий регулятора, что негативно влияет на доверие к банковской системе и может навредить отношениям с международными партнерами.

Конфликт с военным-добровольцем

Другой скандальный случай - поведение руководителя Управления по работе с проблемными активами НБУ Павла Поляруша, которого, кстати, журналисты называли главным претендентом на вакантную сейчас должность руководителя Фонда гарантирования вкладов. По данным СМИ, Поляруш, будучи нетрезвым, вступил в конфликт с известным белорусским военным-добровольцем Андреем Трацевским (Бессмертный), угрожая ему физической расправой и наградным оружием.

Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Чиновник НБУ, по словам Трацевского, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске". Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требовали реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

В Национальном банке Украины ограничились коротким сообщением, в котором намекнули, что Поляруша к ответственности привлекать не будут, потому что "инцидент", в котором он фигурировал, "не связан с выполнением профессиональных обязанностей" и произошел в нерабочее время. В Нацбанке также пообещали провести служебную проверку. На этом коммуникация регулятора с обществом завершилась. Никакого осуждения или сожаления по поводу случившегося руководство НБУ не высказывало, не сообщалось о результатах внутреннего расследования.

Конфликт чиновника НБУ с военным как минимум продемонстрировал не лучшие моральные качества Поляруша. Не добавляет ему плюсов и информация, которую обнаружили журналисты, что он неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, по данным СМИ, в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, не известно.

Рожкова vs Верховный суд

Не менее показательна ситуация с первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда поставил точку в судебной тяжбе между Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и бывшим руководством "Платинум банка", который в 2017 году был признан неплатежеспособным. Среди десяти ответчиков по делу была в том числе и Рожкова. Она, перед назначением в Нацбанк, работала членом правления банка.

По решению суда ответчики должны компенсировать 1,5 млрд грн убытков, которые были нанесены "Платинум банку" из-за выдачи неработающих кредитов (NPL). Средства, согласно декларации Рожковой, списываются с ее счетов.

Несмотря на решение суда, который фактически решил, что в том числе Рожкова допустила нарушения, которые нанесли колоссальные убытки, она продолжает работать в Национальном банке Украины и решать судьбу других финансовых учреждений.

То есть в этом случае, как и других скандалах, где фигурировала Рожкова, руководство Нацбанка не видит проблем.

Глава НБУ Андрей Пышный даже не захотел объяснять эту ситуацию депутатам на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В частности, когда один из членов комитета поинтересовался у него, корректно ли, что Рожкова продолжает работать на своей должности после решения Верховного суда, Пышный ответил: "Я бы сейчас не погружался в обсуждение этого вопроса".

Это создает впечатление, что чиновники могут избегать ответственности, даже когда их работа наносит вред государству.

На фоне таких многочисленных скандалов возникает вопрос о необходимости кадровых изменений в Нацбанке. Отсутствие адекватной реакции на такие нарушения дискредитирует работу учреждения и подрывает его авторитет как финансового регулятора. Андрею Пышному, как главе НБУ, пожалуй, стоит задуматься над обновлением своей команды и приглашением профессионалов с высокими моральными качествами и репутацией, чтобы обеспечить прозрачность, эффективность и надежность работы регулятора.