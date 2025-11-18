Будівництво школи-садка перетворили на бізнес: посадовці Київщини привласнили 4,5 млн грн бюджетних грошей
Київ • УНН
Колишні посадовці Київської ОДА та підрядники привласнили понад 4,5 млн грн бюджетних коштів під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі.
Правоохоронці викрили колишніх посадовців Київської ОДА та підрядників у привласненні понад 4,5 млн грн бюджетних коштів під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори викрили корупційну схему під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. За даними слідства, службовці Київської ОДА разом із підрядниками привласнили понад 4,5 млн грн бюджетних коштів
Посадовці Департаменту регіонального розвитку та керівники підрядних компаній вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані — вказували роботи, які фактично не проводилися. Це дозволяло незаконно перераховувати кошти підряднику, виводити їх у готівку та розподіляти між учасниками схеми.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру шістьом особам — двом директорам і двом працівникам підрядних організацій, а також двом посадовцям Київської ОДА. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).
Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.
