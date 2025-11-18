$42.070.02
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 18603 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 16791 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 54367 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 46725 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 43330 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 36555 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25911 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 71206 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27522 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Будівництво школи-садка перетворили на бізнес: посадовці Київщини привласнили 4,5 млн грн бюджетних грошей

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Колишні посадовці Київської ОДА та підрядники привласнили понад 4,5 млн грн бюджетних коштів під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Будівництво школи-садка перетворили на бізнес: посадовці Київщини привласнили 4,5 млн грн бюджетних грошей

Правоохоронці викрили колишніх посадовців Київської ОДА та підрядників у привласненні понад 4,5 млн грн бюджетних коштів під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори викрили корупційну схему під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. За даними слідства, службовці Київської ОДА разом із підрядниками привласнили понад 4,5 млн грн бюджетних коштів

- йдеться у повідомленні.

Посадовці Департаменту регіонального розвитку та керівники підрядних компаній вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані — вказували роботи, які фактично не проводилися. Це дозволяло незаконно перераховувати кошти підряднику, виводити їх у готівку та розподіляти між учасниками схеми.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру  шістьом особам — двом директорам і двом працівникам підрядних організацій, а також двом посадовцям Київської ОДА. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Махінація на електриці: тролейбусне управління переплатило мільйони, керівництво під підозрою17.11.25, 16:46 • 2810 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НПКиївська область
Село
Державний бюджет
Київська область