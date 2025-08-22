$41.220.16
Ексклюзив
13:07 • 596 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 2520 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 10506 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 12733 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10400 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11817 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10603 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13065 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22291 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 44670 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Теги
Автори
Судно рф "Порт Оля 4" внаслідок удару українського БПЛА частково затонуло - британська розвідка

Київ • УНН

 • 560 перегляди

14 серпня українські сили завдали удару БПЛА по судну "Порт Оля-4" у порту "Оля", яке перевозило іранські військові матеріали. Цей удар підкреслює можливості України завдавати ударів углиб російської території.

Судно рф "Порт Оля 4" внаслідок удару українського БПЛА частково затонуло - британська розвідка

Судно "Порт Оля-4", яке було уражено Силами оборони України 14 серпня, регулярно здійснювало перевезення вантажів між Іраном і росією через Каспійське море. Удар по судну підкреслює продовження регулярних ударів безпілотних літальних апаратів України вглиб російської території та труднощі російської протиповітряної оборони в захисті військових і промислових об'єктів. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Як зазначає розвідка, 14 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили завдали удару безпілотним літальним апаратом (БПЛА) по судну "Порт Оля-4", вантажному судну під російським прапором, яке перевозило обладнання та боєприпаси, пов'язані з БПЛА, з Ірану в південному російському порту "Оля", в результаті чого судно частково затонуло.

"За повідомленнями, "Порт Оля-4" регулярно здійснював перевезення вантажів між Іраном і росією через Каспійське море. Супутникові знімки від 19 серпня 2025 року показують спроби росії врятувати залишки вантажу. Генеральний штаб України заявив, що каспійський порт "Оля" є ключовим логістичним центром для постачання іранських військових матеріалів до росії. Удар по судну, що знаходилося приблизно за 640 км від кордонів України, підкреслює продовження регулярних ударів безпілотних літальних апаратів України вглиб російської території та підкреслює труднощі російської протиповітряної оборони в захисті військових і промислових об'єктів, що знаходяться в зоні досяжності безпілотних літальних апаратів України, можливості яких постійно вдосконалюються", - зазначили у розвідці.

Наголошується, що Іран постачав артилерійські боєприпаси, балістичні ракети, значну кількість безпілотних літальних апаратів одноразового використання та надавав широку підтримку російському виробництву безпілотних літальних апаратів на підтримку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Залежність росії від іранської підтримки у вигляді безпілотних літальних апаратів у війні проти України, ймовірно, зменшилася у 2025 році, оскільки російська майстерність у розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів зросла", - додали у розвідці.

Нагадаємо

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого удару по морському порту "Оля" в астраханській області росії.

Павло Башинський

Новини Світу
Протиповітряна оборона
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Велика Британія
Україна
Іран
Безпілотний літальний апарат