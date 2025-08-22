Судно рф "Порт Оля 4" в результате удара украинского БПЛА частично затонуло - британская разведка

Судно "Порт Оля-4", пораженное Силами обороны Украины 14 августа, регулярно осуществляло перевозки грузов между Ираном и россией через Каспийское море. Удар по судну подчеркивает продолжение регулярных ударов беспилотных летательных аппаратов Украины вглубь российской территории и трудности российской противовоздушной обороны в защите военных и промышленных объектов. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Детали

Как отмечает разведка, 14 августа Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по судну "Порт Оля-4", грузовому судну под российским флагом, которое перевозило оборудование и боеприпасы, связанные с БПЛА, из Ирана в южном российском порту "Оля", в результате чего судно частично затонуло.

"По сообщениям, "Порт Оля-4" регулярно осуществлял перевозки грузов между Ираном и россией через Каспийское море. Спутниковые снимки от 19 августа 2025 года показывают попытки России спасти остатки груза. Генеральный штаб Украины заявил, что каспийский порт "Оля" является ключевым логистическим центром для поставки иранских военных материалов в россию. Удар по судну, находившемуся примерно в 640 км от границ Украины, подчеркивает продолжение регулярных ударов беспилотных летательных аппаратов Украины вглубь российской территории и подчеркивает трудности российской противовоздушной обороны в защите военных и промышленных объектов, находящихся в зоне досягаемости беспилотных летательных аппаратов Украины, возможности которых постоянно совершенствуются", - отметили в разведке.

Отмечается, что Иран поставлял артиллерийские боеприпасы, баллистические ракеты, значительное количество беспилотных летательных аппаратов одноразового использования и оказывал широкую поддержку российскому производству беспилотных летательных аппаратов в поддержку полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Зависимость россии от иранской поддержки в виде беспилотных летательных аппаратов в войне против Украины, вероятно, уменьшилась в 2025 году, поскольку российское мастерство в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов возросло", - добавили в разведке.

Напомним

Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневой удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России.