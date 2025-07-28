Британія визнає палестинську державу до завершення каденції теперішнього парламенту - міністр

Міністр бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс заявив, що міністри "хочуть" і "визнають" палестинську державу до завершення роботи поточного парламенту, повноваження якого завершаться у 2029 році, якщо це допоможе ізраїльсько-палестинському мирному процесу. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

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Відповідаючи на запитання Sky News про те, чи відбудеться визнання, якого вимагають сотні британських депутатів, у цьому парламенті, Рейнольдс відповів: "У цьому парламенті, так, я маю на увазі, якщо він забезпечить необхідний нам прорив. Але не забувайте, ми можемо зробити це лише один раз. Якщо ми зробимо це символічно, не покладемо край цьому конфлікту, куди нам рухатися далі?"

Ці коментарі прозвучали на тлі зростаючого тиску на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо жахливої гуманітарної ситуації в Газі. Ізраїль стикається зі зростаючим міжнародним осудом через сцени голодуючих дітей у секторі.

Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона

Понад 200 депутатів парламенту від дев'яти партій підписали у п'ятницю листа із закликом до негайного визнання палестинської держави, стверджуючи, що це матиме "значний вплив завдяки нашим історичним зв'язкам". Президент Франції Еммануель Макрон підвищив ставки минулого тижня, зобов'язавши Францію зробити такий крок.

Хоча Стармер і наполягає на тому, що державність є "невід'ємним правом" палестинського народу, він поки що ухиляється від встановлення часових рамок для такого кроку. Він заявив, що визнання відбудеться "в час, найбільш сприятливий для перспектив миру".

Я знаю, що багато країн світу вже зробили це. Відверто кажучи, це не зупинило жахливі сцени, про які ми говоримо сьогодні вранці. Тож ми повинні використати цей момент — ви можете зробити це лише один раз. Використати його таким чином, щоб досягти необхідного нам прориву. І США відіграють у цьому справді важливу роль - сказав Рейнольдс про визнання в понеділок.

Прем'єр-міністр збере свій кабінет міністрів пізніше цього тижня, щоб обговорити ситуацію в Газі.

Доповнення

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.