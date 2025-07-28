Министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что министры "хотят" и "признают" палестинское государство до завершения работы текущего парламента, полномочия которого истекут в 2029 году, если это поможет израильско-палестинскому мирному процессу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Отвечая на вопрос Sky News о том, произойдет ли признание, которого требуют сотни британских депутатов, в этом парламенте, Рейнольдс ответил: "В этом парламенте, да, я имею в виду, если он обеспечит необходимый нам прорыв. Но не забывайте, мы можем сделать это только один раз. Если мы сделаем это символически, не положим конец этому конфликту, куда нам двигаться дальше?"

Эти комментарии прозвучали на фоне растущего давления на премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно ужасной гуманитарной ситуации в Газе. Израиль сталкивается с растущим международным осуждением из-за сцен голодающих детей в секторе.

Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона

Более 200 депутатов парламента от девяти партий подписали в пятницу письмо с призывом к немедленному признанию палестинского государства, утверждая, что это будет иметь "значительное влияние благодаря нашим историческим связям". Президент Франции Эммануэль Макрон повысил ставки на прошлой неделе, обязав Францию сделать такой шаг.

Хотя Стармер и настаивает на том, что государственность является "неотъемлемым правом" палестинского народа, он пока уклоняется от установления временных рамок для такого шага. Он заявил, что признание произойдет "в время, наиболее благоприятное для перспектив мира".

Я знаю, что многие страны мира уже сделали это. Откровенно говоря, это не остановило ужасные сцены, о которых мы говорим сегодня утром. Поэтому мы должны использовать этот момент — вы можете сделать это только один раз. Использовать его таким образом, чтобы достичь необходимого нам прорыва. И США играют в этом действительно важную роль - сказал Рейнольдс о признании в понедельник.

Премьер-министр соберет свой кабинет министров позже на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию в Газе.

Дополнение

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул необходимость прекращения войны в Секторе Газа, освобождения заложников и восстановления Газы.