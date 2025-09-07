$41.350.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Британія інвестує мільйони у п'ять нових техколеджів для оборонної промисловості

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Велика Британія виділить 182 мільйони фунтів стерлінгів на створення п'яти технічних коледжів для підготовки кадрів оборонної промисловості. Це є частиною найбільшого за десятиліття плану розвитку оборонних навичок.

Британія інвестує мільйони у п'ять нових техколеджів для оборонної промисловості
Прем'єр-міністр Кір Стармер розмовляє зі студентами під час візиту до BAE Systems Scotstoun до Глазго, Шотландія, 4 вересня

Великобританія витратить 182 мільйони фунтів стерлінгів (246 мільйонів доларів США) на створення п'яти технічних коледжів для підготовки кадрів для оборонної промисловості та стимулювання військових інновацій. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У суботу, 6 вересня уряд оголосив про плани з підготовки інженерів-підводників, фахівців з кібервійни та зварювальників.

Програма також передбачає фінансування тисяч короткострокових курсів, які дозволять роботодавцям оборонної галузі швидше підвищувати кваліфікацію існуючих та нових співробітників за ключовими технічними навичками.

Це найбільший план розвитку оборонних навичок за останні десятиліття. Саме британські робітники забезпечили британським компаніям передові позиції у сфері оборонних інновацій та оборонної промисловості

- заявив Міністр оборони Британії Джон Гілі.

Прийом заявок на участь у програмі планується відкрити до кінця року, а коледжі – 2026 року.

Як пише видання, Лейбористський уряд Кіра Стармера у понеділок, 8 вересня представить свою оборонно-промислову стратегію.

Стармер зробив інвестиції в оборону основою свого плану збільшення військових витрат до 3,5% від ВВП до 2035 року, включаючи асигнування університетам

- йдеться у дописі.

Проведені ним у п'ятницю перестановки в кабінеті міністрів Великобританії спрямовані на стимулювання зростання та отримання економічної вигоди зі збільшення військових витрат.

Нагадаємо

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дениса Шмигаля з його британським колегою Джоном Гілі. Сторони обговорили потреби ЗСУ, довгострокову підтримку та гарантії безпеки.

Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності

Віта Зеленецька

Новини Світу
Джон Гілі
Кір Стармер
Bloomberg
Велика Британія
Денис Шмигаль
Київ