Британія інвестує мільйони у п'ять нових техколеджів для оборонної промисловості
Київ • УНН
Велика Британія виділить 182 мільйони фунтів стерлінгів на створення п'яти технічних коледжів для підготовки кадрів оборонної промисловості. Це є частиною найбільшого за десятиліття плану розвитку оборонних навичок.
Великобританія витратить 182 мільйони фунтів стерлінгів (246 мільйонів доларів США) на створення п'яти технічних коледжів для підготовки кадрів для оборонної промисловості та стимулювання військових інновацій. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
У суботу, 6 вересня уряд оголосив про плани з підготовки інженерів-підводників, фахівців з кібервійни та зварювальників.
Програма також передбачає фінансування тисяч короткострокових курсів, які дозволять роботодавцям оборонної галузі швидше підвищувати кваліфікацію існуючих та нових співробітників за ключовими технічними навичками.
Це найбільший план розвитку оборонних навичок за останні десятиліття. Саме британські робітники забезпечили британським компаніям передові позиції у сфері оборонних інновацій та оборонної промисловості
Прийом заявок на участь у програмі планується відкрити до кінця року, а коледжі – 2026 року.
Як пише видання, Лейбористський уряд Кіра Стармера у понеділок, 8 вересня представить свою оборонно-промислову стратегію.
Стармер зробив інвестиції в оборону основою свого плану збільшення військових витрат до 3,5% від ВВП до 2035 року, включаючи асигнування університетам
Проведені ним у п'ятницю перестановки в кабінеті міністрів Великобританії спрямовані на стимулювання зростання та отримання економічної вигоди зі збільшення військових витрат.
Нагадаємо
У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дениса Шмигаля з його британським колегою Джоном Гілі. Сторони обговорили потреби ЗСУ, довгострокову підтримку та гарантії безпеки.
