Британія інвестує мільйони у п'ять нових техколеджів для оборонної промисловості

Великобританія витратить 182 мільйони фунтів стерлінгів (246 мільйонів доларів США) на створення п'яти технічних коледжів для підготовки кадрів для оборонної промисловості та стимулювання військових інновацій. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

У суботу, 6 вересня уряд оголосив про плани з підготовки інженерів-підводників, фахівців з кібервійни та зварювальників.

Програма також передбачає фінансування тисяч короткострокових курсів, які дозволять роботодавцям оборонної галузі швидше підвищувати кваліфікацію існуючих та нових співробітників за ключовими технічними навичками.

Це найбільший план розвитку оборонних навичок за останні десятиліття. Саме британські робітники забезпечили британським компаніям передові позиції у сфері оборонних інновацій та оборонної промисловості

Прийом заявок на участь у програмі планується відкрити до кінця року, а коледжі – 2026 року.

Як пише видання, Лейбористський уряд Кіра Стармера у понеділок, 8 вересня представить свою оборонно-промислову стратегію.

Стармер зробив інвестиції в оборону основою свого плану збільшення військових витрат до 3,5% від ВВП до 2035 року, включаючи асигнування університетам