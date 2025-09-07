Великобритания инвестирует миллионы в пять новых технических колледжей для оборонной промышленности
Киев • УНН
Великобритания выделит 182 миллиона фунтов стерлингов на создание пяти технических колледжей для подготовки кадров оборонной промышленности. Это является частью крупнейшего за десятилетие плана развития оборонных навыков.
Великобритания потратит 182 миллиона фунтов стерлингов (246 миллионов долларов США) на создание пяти технических колледжей для подготовки кадров для оборонной промышленности и стимулирования военных инноваций. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
В субботу, 6 сентября правительство объявило о планах по подготовке инженеров-подводников, специалистов по кибервойне и сварщиков.
Программа также предусматривает финансирование тысяч краткосрочных курсов, которые позволят работодателям оборонной отрасли быстрее повышать квалификацию существующих и новых сотрудников по ключевым техническим навыкам.
Это крупнейший план развития оборонных навыков за последние десятилетия. Именно британские рабочие обеспечили британским компаниям передовые позиции в сфере оборонных инноваций и оборонной промышленности
Прием заявок на участие в программе планируется открыть до конца года, а колледжи – в 2026 году.
Как пишет издание, Лейбористское правительство Кира Стармера в понедельник, 8 сентября представит свою оборонно-промышленную стратегию.
Стармер сделал инвестиции в оборону основой своего плана увеличения военных расходов до 3,5% от ВВП к 2035 году, включая ассигнования университетам
Проведенные им в пятницу перестановки в кабинете министров Великобритании направлены на стимулирование роста и получение экономической выгоды от увеличения военных расходов.
Напомним
В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Хили. Стороны обсудили потребности ВСУ, долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.
Европа отчаянно нуждается в помощи США: Bloomberg раскрыл "слабые места" европейской обороноспособности06.09.25, 14:19 • 10402 просмотра