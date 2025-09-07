Великобритания инвестирует миллионы в пять новых технических колледжей для оборонной промышленности

Великобритания потратит 182 миллиона фунтов стерлингов (246 миллионов долларов США) на создание пяти технических колледжей для подготовки кадров для оборонной промышленности и стимулирования военных инноваций. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

В субботу, 6 сентября правительство объявило о планах по подготовке инженеров-подводников, специалистов по кибервойне и сварщиков.

Программа также предусматривает финансирование тысяч краткосрочных курсов, которые позволят работодателям оборонной отрасли быстрее повышать квалификацию существующих и новых сотрудников по ключевым техническим навыкам.

Это крупнейший план развития оборонных навыков за последние десятилетия. Именно британские рабочие обеспечили британским компаниям передовые позиции в сфере оборонных инноваций и оборонной промышленности

Прием заявок на участие в программе планируется открыть до конца года, а колледжи – в 2026 году.

Как пишет издание, Лейбористское правительство Кира Стармера в понедельник, 8 сентября представит свою оборонно-промышленную стратегию.

Стармер сделал инвестиции в оборону основой своего плана увеличения военных расходов до 3,5% от ВВП к 2035 году, включая ассигнования университетам