Великобритания инвестирует миллионы в пять новых технических колледжей для оборонной промышленности

$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 3318 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 28369 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 50715 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 47416 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 41835 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 48820 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59352 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35116 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42699 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46338 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
67%
756мм
Популярные новости
В рф углубляется кризис в металлургической отрасли, экспорт также "просел"6 сентября, 12:55 • 6386 просмотра
В Украине планируют отменить акты выполненных работ, законопроект уже в Раде - Свириденко6 сентября, 13:14 • 8352 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено6 сентября, 13:28 • 14242 просмотра
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО16:50 • 3970 просмотра
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"17:13 • 4210 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 50711 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 47411 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59351 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 40538 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 63661 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 3442 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 43977 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 97258 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 41914 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 46091 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Великобритания инвестирует миллионы в пять новых технических колледжей для оборонной промышленности

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Великобритания выделит 182 миллиона фунтов стерлингов на создание пяти технических колледжей для подготовки кадров оборонной промышленности. Это является частью крупнейшего за десятилетие плана развития оборонных навыков.

Великобритания инвестирует миллионы в пять новых технических колледжей для оборонной промышленности
Премьер-министр Кир Стармер беседует со студентами во время визита в BAE Systems Scotstoun в Глазго, Шотландия, 4 сентября

Великобритания потратит 182 миллиона фунтов стерлингов (246 миллионов долларов США) на создание пяти технических колледжей для подготовки кадров для оборонной промышленности и стимулирования военных инноваций. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

В субботу, 6 сентября правительство объявило о планах по подготовке инженеров-подводников, специалистов по кибервойне и сварщиков.

Программа также предусматривает финансирование тысяч краткосрочных курсов, которые позволят работодателям оборонной отрасли быстрее повышать квалификацию существующих и новых сотрудников по ключевым техническим навыкам.

Это крупнейший план развития оборонных навыков за последние десятилетия. Именно британские рабочие обеспечили британским компаниям передовые позиции в сфере оборонных инноваций и оборонной промышленности

- заявил Министр обороны Великобритании Джон Хили.

Прием заявок на участие в программе планируется открыть до конца года, а колледжи – в 2026 году.

Как пишет издание, Лейбористское правительство Кира Стармера в понедельник, 8 сентября представит свою оборонно-промышленную стратегию.

Стармер сделал инвестиции в оборону основой своего плана увеличения военных расходов до 3,5% от ВВП к 2035 году, включая ассигнования университетам

- говорится в сообщении.

Проведенные им в пятницу перестановки в кабинете министров Великобритании направлены на стимулирование роста и получение экономической выгоды от увеличения военных расходов.

Напомним

В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дениса Шмыгаля с его британским коллегой Джоном Хили. Стороны обсудили потребности ВСУ, долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.

Европа отчаянно нуждается в помощи США: Bloomberg раскрыл "слабые места" европейской обороноспособности06.09.25, 14:19 • 10402 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Джон Хили
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Великобритания
Денис Шмыгаль
Киев