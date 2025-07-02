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"Бронь від призову", підроблені посвідчення УБД і пальне: на Одещині викрито схеми розкрадання майже 100 млн грн

Київ • УНН

 • 79 перегляди

На Одещині викрито схеми розкрадання майже 100 млн грн, організовані колишнім командиром батальйону та його підлеглими. Вони надавали "бронь від призову", підробляли посвідчення УБД та нелегально продавали пальне.

"Бронь від призову", підроблені посвідчення УБД і пальне: на Одещині викрито схеми розкрадання майже 100 млн грн

За даними слідства організатором оборудок з оборонними коштами є колишній командир окремого військового батальйону, який залучив до злочинів підлеглих. Правоохоронці затримали всіх фігурантів.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

СБУ та Нацполіція затримали командування батальйону на дислокованого на території Одеської області. За даними слідства, фігуранти причетні до шахрайських схем з надання "броні від призову", підроблень посвідчення учасників бойових дій, а також махінацій з пальним.

За однією зі "схем", як вказує слідство, фігуранти фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини.

Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до 5 тис. доларів США.

- інформує пресслужба СБУ. 

Насправді такі "мобілізовані" навіть не з’являлися на території режимного об’єкта. Але щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Також посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД. 

Підозрювані організували нелегальний продаж пального, яке призначалось для військової техніки.  

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них – двоє його заступників.  

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);
    • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
      • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

         Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

         Нагадаємо

        Трьох офіцерів однієї з військових частин Донецької області затримали та повідомили про підозру через розкрадання пального.

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        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        СуспільствоКримінал та НП
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        Одеська область
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