"Бронь от призыва", поддельные удостоверения УБД и топливо: в Одесской области разоблачены схемы хищения почти 100 млн грн
Киев • УНН
В Одесской области разоблачены схемы хищения почти 100 млн грн, организованные бывшим командиром батальона и его подчиненными. Они предоставляли "бронь от призыва", подделывали удостоверения УБД и нелегально продавали топливо.
По данным следствия, организатором сделок с оборонными средствами является бывший командир отдельного военного батальона, который привлек к преступлениям подчиненных. Правоохранители задержали всех фигурантов.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подробности
СБУ и Нацполиция задержали командование батальона, дислоцированного на территории Одесской области. По данным следствия, фигуранты причастны к мошенническим схемам по предоставлению "брони от призыва", подделке удостоверений участников боевых действий, а также махинациям с горючим.
По одной из "схем", как указывает следствие, фигуранты фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть.
Стоимость таких "услуг" по избежанию призыва составляла до 5 тыс. долларов США.
На самом деле такие "мобилизованные" даже не появлялись на территории режимного объекта. Но ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карты командования батальона.
Также должностные лица торговали поддельными удостоверениями УБД.
Подозреваемые организовали нелегальную продажу горючего, которое предназначалось для военной техники.
По материалам дела, организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, дислоцированного на территории региона. Находясь на должности комбата, он привлек к преступлениям 4-х подчиненных, среди них – двое его заместителей.
В настоящее время экс-командиру батальона и действующим заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 4, 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
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