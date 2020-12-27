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Британський фінсектор з 1 січня втратить доступ до ринку ЄС

Київ • УНН

 • 15066 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. З 1 січня 2021 року, після завершення терміну дії перехідного періоду після Brexit, британські компанії з надання фінансових послуг втрачають автоматичний доступ до єдиного ринку Європейського Союзу. Про це пише Reuters та DW, передає УНН.

Британський фінсектор з 1 січня втратить доступ до ринку ЄС

У торговельній угоді, яка регламентує економічні відносини між Євросоюзом та Сполученим Королівством після завершення перехідного періоду після Brexit, міститься мало деталей щодо фінансового сектора, тож Великобританія співпрацюватиме з ЄС щодо вироблення спільного підходу до його роботи. Про це у неділю, 27 грудня, заявив головний секретар казначейства (міністерства фінансів) Великобританії Ріші Сунак, передає агенція Reuters.

Як повідомляється, раніше обидві сторони заявили, що новий доступ до ринку повинен бути узгоджений поза торговельною угодою в конкретних угодах на базі так званої "еквівалентності". Відповідно до цієї системи, доступ на ринки ЄС не надаватиметься банкам, страховим та іншим компаніям сфери фінансових послуг, що базуються у Великобританії, якщо їхні внутрішні правила не будуть визнані Брюсселем "еквівалентними" або такими ж надійними, як правила, що діють у ЄС.

Тож обидві сторони прагнутимуть узгодити меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі регулювання фінансових послуг до березня 2021 року.

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В рамках підготовки до завершення перехідного періоду, за оцінками експертів, до цього часу британські фінансові інститути перевели до ЄС кілька десятків тисяч співробітників та активів на суму понад 1,2 трильйона фунтів стерлінгів. Численні банки, страхові компанії та фонди перебрались до ЄС та отримали ліцензії для діяльності у зоні євро.

Нагадаємо, Великобританія 31 січня 2020 року вийшла зі складу ЄС. Попри це, до кінця поточного року вона залишилася членом єдиного ринку і митного союзу ЄС. За цей час сторони мали домовитися про торговельну угоду, яка запобігла б, зокрема, запровадженню мит.

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З літа й дотепер тривали переговори між Брюсселем та Лондоном з метою пошуку прийнятних для обох сторін компромісів щодо цієї угоди. Останнім часом головна суперечка точилася навколо питань щодо права на вилов риби риболовецькими компаніями ЄС в британських водах, а також умов конкуренції для британських компаній і компаній ЄС та контролю над виконанням майбутньої угоди. Зрештою, Брюссель та Лондон 24 грудня домовились щодо угоди. Тепер для набуття нею чинності, з боку Євросоюзу її мають схвалити уряди всіх 27 країн-членів ЄС. Німеччина, яка до кінця року головує в ЄС, вже скликала на 25 грудня зустріч послів країн-членів ЄС у Брюсселі, яка необхідна для початку процесу ратифікації.

Утім, ратифікувати угоду з боку ЄС до 31 грудня не встигнуть, а тому в Євросоюзі планують тимчасове застосування ​​угоди з 1 січня. А Європарламент зможе ратифікувати її вже на початку 2021 року.

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