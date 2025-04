Глава Єврокомісіїї про угоду з Британією: розставання — це такий солодкий смуток

“Угода досягнута”, — написав глава уряду Великої Британії, приклавши до запису фотографію, на якій він зображений з піднятим догори великим пальцем.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також повідомила, що Євросоюз і Велика Британія досягли угоди про партнерство після завершення процесу виходу Сполученого Королівства зі спільноти.

“Угода досягнута, — заявила вона. — Це дозволить уникнути переривання ключових зв’язків (між Великою Британією і ЄС). Вона дозволить забезпечити справедливий доступ до спільного ринку і збалансовані умови для рибальства”. “Варто було боротися за цю угоду. У нас тепер є справедлива і збалансована угоду з Великою Британією. Воно захистить інтереси ЄС, гарантує справедливу конкуренцію і забезпечить передбачуваність для наших рибалок”, — додала вона.

“Розставання — це такий солодкий смуток”, — резюмувала свій виступ фон дер Ляйен, звертаючись до британців.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Раніше про узгодження умов угоди повідомили агентства Bloomberg, Reuters і ряд ЗМІ з посиланням на представників британського уряду.

Брифінг прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона (перегляд при переході на Twitter — ред.):

WATCH LIVE: My update on our future partnership with the European Union. https://t.co/cTd8qWRbrn

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Брифінг ЄС (перегляд при переході на Twitter — ред.):

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020

“Угода досягнута. Ми повернули собі контроль над нашими фінансами, кордонами, законами, правилами торгівлі і водами, — заявило джерело в прем’єрській канцелярії на Даунінг-стріт, 10. — Це приголомшлива новина для сімей і підприємств з усіх куточків Сполученого Королівства. Ми уклали першу в історії угоду про торгівлю з ЄС, засновану на принципі відсутності тарифів і квот”.

Довідка: узгоджену сторонами угоду до 1 січня, коли закінчується термін перехідного періоду після Brexit, повинні будуть схвалити Рада Європейського союзу і депутати британської Палати громад. Для цього роботу парламенту Великої Британії, який раніше пішов на різдвяні канікули, буде екстрено відновлено. Про таку можливість парламентарі були повідомлені заздалегідь. Орієнтовна дата засідання — 30 грудня.

Формально дискусії по темі Brexit між Лондоном і Брюсселем почалися 29 березня 2017 року. Тоді Тереза Мей, що займала в той момент пост прем’єр-міністра Сполученого Королівства повідомила владу Євросоюзу про формальний запуск процедури по виходу країни зі складу ЄС після референдуму з цього питання, що відбувся в червні 2016 року. Повідомлення було зроблено відповідно до статті 50 Лісабонського договору про ЄС, застосування якої почало процес переговорів про умови “розлучення” між Лондоном і Брюсселем. Це був перший випадок застосування зазначеної статті за всю 60-річну історію європейської спільноти.

Самі ж переговори між Великою Британією і ЄС стартували 19 червня 2017 року і спочатку були розраховані на два роки, проте кілька разів продовжувалися.