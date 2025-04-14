Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

Полонений громадянин Китаю Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України, зокрема, до війни мав звичайну роботу проте після втрати роботи під час пандемії COVID-19 шукав новий варіант.

Про це він розповів під час пресконференції, передає УНН.

Приблизно після Нового року я прибув до москви. Це було 5 лютого. Перебував у москві до 8 числа, потім 25 лютого поїхали в ростов. В ростові проходив навчання, потім поїхали в Донецьк. Це було 25 березня. Після цього 1 квітня відправили вже на лінію і 4 числа вже брав участь у бойових діях