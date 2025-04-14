Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України
Київ • УНН
Ван Гуанцзюнь розповів, що втратив роботу під час пандемії COVID-19. Після цього він контактував з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога, але потрапив в армію.
Полонений громадянин Китаю Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України, зокрема, до війни мав звичайну роботу проте після втрати роботи під час пандемії COVID-19 шукав новий варіант.
Про це він розповів під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Приблизно після Нового року я прибув до москви. Це було 5 лютого. Перебував у москві до 8 числа, потім 25 лютого поїхали в ростов. В ростові проходив навчання, потім поїхали в Донецьк. Це було 25 березня. Після цього 1 квітня відправили вже на лінію і 4 числа вже брав участь у бойових діях
Він розповів, що до участі у війні проти України мав звичайну роботу, родину, проте після втрати роботи під час пандемії COVID-19 шукав новий варіант.
За його словами, він вийшов на контакт з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога для поранених військових, а потім, за його словами, потрапив в російську армії і в нього не було вибору.
Нагадаємо
Громадяни Китаю, які були взяті в полон, сподіваються, що Пекін допоможе здійснити обмін між Україною та росією, і вони зможуть повернутися на батьківщину.