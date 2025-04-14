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The Guardian

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Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

Київ • УНН

 • 11145 перегляди

Ван Гуанцзюнь розповів, що втратив роботу під час пандемії COVID-19. Після цього він контактував з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога, але потрапив в армію.

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

Полонений громадянин Китаю Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України, зокрема, до війни мав звичайну роботу проте після втрати роботи під час пандемії COVID-19 шукав новий варіант.

Про це він розповів під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Приблизно після Нового року я прибув до москви. Це було 5 лютого. Перебував у москві до 8 числа, потім 25 лютого поїхали в ростов. В ростові проходив навчання, потім поїхали в Донецьк. Це було 25 березня. Після цього 1 квітня відправили вже на лінію і 4 числа вже брав участь у бойових діях

- сказав Гуанцзюнь.

Він розповів, що до участі у війні проти України мав звичайну роботу, родину, проте після втрати роботи під час пандемії COVID-19 шукав новий варіант.

За його словами, він вийшов на контакт з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога для поранених військових, а потім, за його словами, потрапив в російську армії і в нього не було вибору.

Нагадаємо

Громадяни Китаю, які були взяті в полон, сподіваються, що Пекін допоможе здійснити обмін між Україною та росією, і вони зможуть повернутися на батьківщину. 

Ігор Тележніков

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