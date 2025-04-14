Пленный Ван Гуанцзюнь рассказал, как оказался на войне против Украины

Пленный гражданин Китая Ван Гуанцзюнь рассказал, как оказался на войне против Украины, в частности, до войны имел обычную работу, но после потери работы во время пандемии COVID-19 искал новый вариант.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Приблизительно после Нового года я прибыл в москву. Это было 5 февраля. Находился в москве до 8 числа, затем 25 февраля поехали в ростов. В ростове проходил обучение, затем поехали в Донецк. Это было 25 марта. После этого 1 апреля отправили уже на линию и 4 числа уже участвовал в боевых действиях