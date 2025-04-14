Пленный Ван Гуанцзюнь рассказал, как оказался на войне против Украины
Киев • УНН
Ван Гуанцзюнь рассказал, что потерял работу во время пандемии COVID-19. После этого он контактировал с российским рекрутером по поводу работы реабилитолога, но попал в армию.
Пленный гражданин Китая Ван Гуанцзюнь рассказал, как оказался на войне против Украины, в частности, до войны имел обычную работу, но после потери работы во время пандемии COVID-19 искал новый вариант.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Приблизительно после Нового года я прибыл в москву. Это было 5 февраля. Находился в москве до 8 числа, затем 25 февраля поехали в ростов. В ростове проходил обучение, затем поехали в Донецк. Это было 25 марта. После этого 1 апреля отправили уже на линию и 4 числа уже участвовал в боевых действиях
Он рассказал, что до участия в войне против Украины имел обычную работу, семью, но после потери работы во время пандемии COVID-19 искал новый вариант.
По его словам, он вышел на контакт с российским рекрутером по работе реабилитолога для раненых военных, а затем, по его словам, попал в российскую армию и у него не было выбора.
Напомним
Граждане Китая, которые были взяты в плен, надеются, что Пекин поможет осуществить обмен между Украиной и россией, и они смогут вернуться на родину.