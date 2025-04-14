У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
У Сумах було чутно вибух, повідомляють місцеві ЗМІ. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу з північного сходу.
Вибух пролунав у Сумах на тлі балістичної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
"Вибух було чути в Сумах", - повідомляє "Кордон.Медіа".
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Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
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