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Глава Еврокомиссии о соглашении с Британией: расставание — это такая сладкая грусть

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Великобритания достигла соглашения с Еврсоюзом о будущих отношениях и свободной торговле после Brexit, комментируя соглашение, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о “сладкой грусти” из-за расставания Брюсселя и Лондона, отмечает УНН.

Глава Еврокомиссии о соглашении с Британией: расставание — это такая сладкая грусть

“Сделка достигнута”, — написал глава правительства Великобритании, приложив к записи фотографию, на которой он запечатлен с поднятым вверх большим пальцем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о партнерстве после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из сообщества.

“Соглашение достигнуто, — заявила она. — Это позволит избежать прерывания ключевых связей (между Великобританией и ЕС). Оно позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства”. “Стоило бороться за эту сделку. У нас теперь есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Оно защитит интересы ЕС, гарантирует справедливую конкуренцию и обеспечит предсказуемость для наших рыбаков”, — добавила она.

“Расставание — это такая сладкая грусть”, — заключила свое выступление фон дер Ляйен, обращаясь к британцам.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Ранее о согласовании условий сделки сообщили агентства Bloomberg, Reuters и ряд СМИ со ссылкой на представителей британского правительства.

Брифинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

WATCH LIVE: My update on our future partnership with the European Union. https://t.co/cTd8qWRbrn

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Брифинг ЕС (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020

“Сделка достигнута. Мы вернули себе контроль над нашими финансами, границами, законами, правилами торговли и водами, — заявил источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. — Это потрясающая новость для семей и предприятий из всех уголков Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории соглашение о торговле с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот”.

Справка: согласованную сторонами сделку до 1 января, когда истекает срок переходного периода после Brexit, должны будут одобрить Совет Европейского союза и депутаты британской Палаты общин. Для этого работа парламента Великобритании, ранее ушедшего на рождественские каникулы, будет экстренно возобновлена. О такой возможности парламентарии были уведомлены заранее. Ориентировочная дата заседания — 30 декабря.

Формально дискуссии по теме Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 29 марта 2017 года. Тогда занимавшая в тот момент пост премьер-министра Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС после референдума по этому вопросу, состоявшегося в июне 2016 года. Уведомление было произведено в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, применение которой начало процесс переговоров об условиях “развода” между Лондоном и Брюсселем. Это был первый случай применения указанной статьи за всю 60-летнюю историю европейского сообщества.

Сами же переговоры между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались.

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