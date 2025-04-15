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Советники подталкивают Трампа к более жесткому подходу к москве - WSJ

Киев • УНН

 • 92567 просмотра

Несколько советников Трампа призывают его более осторожно относиться к заявлениям москвы о мире, утверждая, что путин не заинтересован в прекращении войны. Трамп пока поддерживает идею переговоров.

Советники подталкивают Трампа к более жесткому подходу к москве - WSJ

Несколько старших советников президента США Дональда Трампа советуют ему более скептически относиться к стремлению москвы к миру с Украиной, утверждая, что российский диктатор владимир путин еще не проявил подлинной заинтересованности в прекращении боевых действий. Об этом пишет обозреватель по вопросам национальной безопасности The Wall Street Journal Александр Ворд, сообщает УНН.

Детали

Он отмечает, что группа, в которую, по словам официальных лиц США, входит госсекретарь Марко Рубио и посланник в Украине Кит Келлог, рекомендовала Трампу быть более осторожными в общении с путиным и занимать более жесткую позицию в отношении требований москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

Трамп, однако, до сих пор стоит на стороне посланника Стива Виткоффа, который считает, что путин хочет заключить мир после того, как дважды встречался с ним в москве

- цитирует автор неназванных официальных лиц.

Он указывает, что россия отклонила призыв Трампа к прекращению огня и медленно ушла от его стремления к частичному прекращению боевых действий, "затягивая время, настаивая на достигнутом на поле боя и стремясь к максимальным уступкам в переговорах".

Трамп надеется частично остановить войну в Украине, чтобы устранить серьезное препятствие для более широкого сближения с кремлем. Временами он выглядел нетерпеливым в отношении путина, но не выполнил своей угрозы ввести новые санкции против российского экспорта нефти

- говорится в статье.

Зеленский должен был остановить войну, а путин - никогда не начинать: Трамп заявил, что "виноваты все"14.04.25, 19:55 • 10769 просмотров

Журналист добавляет, что даже советники Трампа, выступающие за более жесткий подход к москве, поддерживают его цель остановить трехлетнюю войну.

"Но атака баллистической ракетой россии в воскресенье, в результате которой погибло 34 мирных жителя и еще 100 были ранены в украинском городе Сумы, подчеркнула разногласия среди старших советников Трампа", - резюмирует Ворд.

Напомним

Президент США Дональд Трамп назвал российскую атаку на Сумы "ужасной вещью" и добавил, что кремль "совершил ошибку". Оценивая в целом ситуацию, он раскритиковал сам факт развязывания войны в Украине. По его словам, если бы он оставался президентом США, вторжение рф не произошло бы.

Трамп подтвердил, что установил дедлайн путину по завершению войны, но сроки не назвал14.04.25, 20:27 • 11000 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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