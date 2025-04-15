Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

Декілька старших радників президента США Дональда Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення москви до миру з Україною, стверджуючи, що російський диктатор володимир путін ще не виявив справжньої зацікавленості в припиненні бойових дій. Про це пише оглядач з питань національної безпеки The Wall Street Journal Александр Ворд, повідомляє УНН.

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Він зазначає, що група, до якої, за словами офіційних осіб США, входить держсекретар Марко Рубіо та посланець в Україні Кіт Келлог, рекомендувала Трампу бути більш обережними у спілкуванні з путіним і займати більш жорстку позицію стосовно вимог москви щодо територіальних поступок з боку Києва.

Трамп, однак, досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у москві - цитує автор неназваних офіційних осіб.

Він вказує, що росія відхилила заклик Трампа до припинення вогню та повільно пішла від його прагнення до часткового припинення бойових дій, "затягуючи час, наполягаючи на досягнутому на полі бою та прагнучи до максимальних поступок у переговорах".

Трамп сподівається частково зупинити війну в Україні, щоб усунути серйозну перешкоду для ширшого зближення з кремлем. Часом він виглядав нетерплячим щодо путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції проти російського експорту нафти - йдеться у статті.

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Журналіст додає, що навіть радники Трампа, які виступають за більш жорсткий підхід до москви, підтримують його мету зупинити трирічну війну.

"Але атака балістичною ракетою росії в неділю, внаслідок якої загинуло 34 мирних жителя і ще 100 було поранено в українському місті Суми, підкреслила розбіжності серед старших радників Трампа", - резюмує Ворд.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп назвав російську атаку на Суми "жахливою річчю" та додав, що кремль "зробив помилку". Оцінюючи загалом ситуацію, він розкритикував сам факт розв'язання війни в Україні. За його словами, якби він залишався президентом США, вторгнення рф не відбулося б.

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