Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 10689 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 36926 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 25511 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 30425 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 39156 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 75368 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 69524 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34702 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60048 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108128 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 55060 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 66645 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 34199 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 16550 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 10748 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 36927 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 67321 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 75369 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 69524 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 173512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 34691 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23824 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 25258 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26981 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29495 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

Київ • УНН

 • 95126 перегляди

Декілька радників Трампа закликають його більш обережно ставитися до заяв москви про мир, стверджуючи, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Трамп поки що підтримує ідею переговорів.

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

Декілька старших радників президента США Дональда Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення москви до миру з Україною, стверджуючи, що російський диктатор володимир путін ще не виявив справжньої зацікавленості в припиненні бойових дій. Про це пише оглядач з питань національної безпеки The Wall Street Journal Александр Ворд, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначає, що група, до якої, за словами офіційних осіб США, входить держсекретар Марко Рубіо та посланець в Україні Кіт Келлог, рекомендувала Трампу бути більш обережними у спілкуванні з путіним і займати більш жорстку позицію стосовно вимог москви щодо територіальних поступок з боку Києва.

Трамп, однак, досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у москві

- цитує автор неназваних офіційних осіб.

Він вказує, що росія відхилила заклик Трампа до припинення вогню та повільно пішла від його прагнення до часткового припинення бойових дій, "затягуючи час, наполягаючи на досягнутому на полі бою та прагнучи до максимальних поступок у переговорах".

Трамп сподівається частково зупинити війну в Україні, щоб усунути серйозну перешкоду для ширшого зближення з кремлем. Часом він виглядав нетерплячим щодо путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції проти російського експорту нафти

- йдеться у статті.

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"14.04.25, 19:55 • 10774 перегляди

Журналіст додає, що навіть радники Трампа, які виступають за більш жорсткий підхід до москви, підтримують його мету зупинити трирічну війну.

"Але атака балістичною ракетою росії в неділю, внаслідок якої загинуло 34 мирних жителя і ще 100 було поранено в українському місті Суми, підкреслила розбіжності серед старших радників Трампа", - резюмує Ворд.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп назвав російську атаку на Суми "жахливою річчю" та додав, що кремль "зробив помилку". Оцінюючи загалом ситуацію, він розкритикував сам факт розв'язання війни в Україні. За його словами, якби він залишався президентом США, вторгнення рф не відбулося б.

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав14.04.25, 20:27 • 11008 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Україна
Суми
Київ
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09