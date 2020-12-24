Велика Британія і ЄС домовилися про відносини і торгову угоду після Brexit

"Угода готова", - повідомив Джонсон.

Згідно із заявою, опублікованою пресслужбою ЄС, оголошення про те, що учасники переговорів досягли угоди, є "важливим кроком на шляху до встановлення тісних відносин між ЄС і Великою Британією".

"Це були дуже складні переговори, але процес ще не завершений. Час Раді ЄС та Європейському парламенту проаналізувати угоду, досягнуту на рівні переговірників, перш ніж вони дадуть зелене світло", - заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Все, що було обіцяно британцям на референдумі 2016 року і в ході загальних виборів, реалізовано в цій угоді", - йдеться в заяві британського уряду, яку цитує ВВС.

"Ми повернули собі контроль над нашими грошима, кордонами, законами, торгівлею і нашими рибальськими водами. Ми підписали перший в історії договір з ЄС, заснований на нульові тарифи і квоти. Це найбільша двостороння угода, підписана сторонами, вона регулює торгівлю, обсяг якої в 2019 році склав 668 млрд фунтів", - сказано у заяві.

На пресконференції на Даунінг-стріт Борис Джонсон сказав: "Ми повернули собі контроль над своїми законами і своєю долею". Він додав, що хоча обговорення було "запеклим", це "хороша угода для всієї Європи", що сприяє створенню робочих місць та процвітанню, пише ВВС.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це "справедлива та збалансована" угода.

За даними видання The Sun, прем'єр Ірландії Мікал Мартін привітав торговельну угоду щодо Brexit, укладену між Великою Британією і ЄС. Мартін назвав цю угоду "дуже довгоочікуваною" після "чотирьох довгих років переговорів". У своїй заяві Мартін сказав, що його уряд тепер дуже уважно розгляне деталі тексту документа.

"З того, що ми почули сьогодні, я вважаю, що це хороший компроміс і збалансований результат", - сказав він.

Своєю чергою перший міністр Шотландії, лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен у Twitter нагадала, що Brexit "відбувається проти волі Шотландії". "Нема угоди, яка коли-небудь компенсує те, що у нас забирає Brexit. Прийшов час намітити наше власне майбутнє як незалежної європейської країни", - зазначила вона в Twitter.

Нагадаємо, головні переговірники від ЄС і Великої Британії в неділю, 6 грудня, повернулися за стіл переговорів, щоб спробувати знайти компроміс щодо угоди про відносини між сторонами після Brexit.

1 лютого цього року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС. Попри це, до кінця поточного року Велика Британія залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Її необхідно укласти до кінця року, щоб визначитися, на яких умовах сторони будуть взаємодіяти з 1 січня 2021 року, коли завершиться перехідний період.