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Великобритания и ЕС договорились об отношениях и торговом соглашении после Brexit

Киев • УНН

 • 13828 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Великобритания договорились о торговом соглашении в рамках Brexit с Европейским Союзом в четверг, всего за семь дней до выхода из блока. Об этом написал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон у себя в Twitter, передает УНН.

Великобритания и ЕС договорились об отношениях и торговом соглашении после Brexit

"Соглашение готово", - сообщил Джонсон.

Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой ЕС, объявление о том, что участники переговоров достигли соглашения, является "важным шагом на пути к установлению тесных отношений между ЕС и Великобританией".

"Это были очень сложные переговоры, но процесс еще не завершен. Теперь Совет ЕС и Европейский парламент должны проанализировать соглашение, достигнутое на уровне переговорщиков, прежде чем они дадут зеленый свет", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этом соглашении", - говорится в заявлении британского правительства, которое цитирует ВВС.

"Мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашими рыболовными водами. Мы подписали первый в истории договор с ЕС, основанный на нулевых тарифах и квотах. Это крупнейшая двусторонняя сделка, подписанная сторонами, она регулирует торговлю, объем которой в 2019 году составил 668 млрд фунтов", - говорится в заявлении.

На пресс-конференции на Даунинг-стрит Борис Джонсон сказал: "Мы вернули себе контроль над своими законами и своей судьбой". Он добавил, что хотя обсуждение было "ожесточенным", это "хорошая сделка для всей Европы", способствующая созданию рабочих мест и процветанию, пишет ВВС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это "справедливое и сбалансированное" соглашение.

По данным издания The Sun, премьер Ирландии Микал Мартин поздравил торговое соглашение в рамках Brexit, заключенное между Великобританией и ЕС. Мартин назвал это соглашение "очень долгожданным" после "четырех долгих лет переговоров". В своем заявлении Мартин сказал, что его правительство теперь очень внимательно рассмотрит детали текста документа.

"Из того, что мы услышали сегодня, я считаю, что это хороший компромисс и сбалансированный результат", - сказал он.

В свою очередь первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен в Twitter напомнила, что Brexit "происходит против воли Шотландии". "Нет соглашения, которое когда-либо компенсирует то, что у нас забирает Brexit. Пришло время наметить наше собственное будущее как независимой европейской страны", - отметила она в Twitter.

Напомним, главные переговорщики от ЕС и Великобритании в воскресенье, 6 декабря, вернулись за стол переговоров, чтобы попытаться найти компромисс по соглашению об отношениях между сторонами после Brexit.

1 февраля этого года Соединенное Королевство вышло из состава ЕС. Несмотря на это, до конца текущего года Великобритания остается частью внутреннего рынка ЕС и общего таможенного союза. Это время обе стороны планировали использовать для заключения двустороннего торгового соглашения. Его необходимо заключить до конца года, чтобы определиться, на каких условиях стороны будут взаимодействовать с 1 января 2021 года, когда завершится переходный период.

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