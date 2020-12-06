Брюссель и Лондон возобновили переговоры по соглашению после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Главные переговорщики от ЕС и Великобритании в воскресенье, 6 декабря, вернулись за стол переговоров, чтобы попытаться найти компромисс по соглашению об отношениях между сторонами после Brexit. Об этом пишет DW, передает УНН.
Ранее переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье и его британский визави Дэвид Фрост в пятницу прекратили переговоры, которые продолжались в течение недели, и в совместном заявлении констатировали, что предпосылок для достижения договоренностей пока нет.
После этого в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время телефонного разговора по этому поводу договорились о возобновлении переговоров.
В своем совместном заявлении они отметили, что, несмотря на достижение компромисса по многим вопросам, в позициях сторон остаются серьезные разногласия, и их необходимо решить, поэтому они просят своих главных переговорщиков возобновить работу над завершением сделки.
Напомним, 1 февраля этого года Соединенное Королевство вышло из состава ЕС. Несмотря на это до конца текущего года Великобритания остается частью внутреннего рынка ЕС и общего таможенного союза. Это время обе стороны планировали использовать для заключения двустороннего торгового соглашения. Ее необходимо заключить до конца года, чтобы определиться, на каких условиях стороны будут взаимодействовать с 1 января 2021 года, когда завершится переходный период.
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