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Брюссель та Лондон відновили переговори щодо угоди після Brexit

Брюссель та Лондон відновили переговори щодо угоди після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Головні переговірники від ЄС та Великобританії у неділю, 6 грудня, повернулися за стіл перемовин, аби спробувати знайти компроміс щодо угоди про відносини між сторонами після Brexit. Про це пише DW, передає УНН.

Раніше переговірник з боку ЄС Мішель Барньє і його британський візаві Девід Фрост у п'ятницю припинили переговори, які тривали протягом тижня, і у спільній заяві констатували, що передумов для досягнення домовленостей поки немає.

Після цього у суботу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з цього приводу домовилися про відновлення переговорів.

У своїй спільні заяві вони зазначили, що, незважаючи на досягнення компромісу з багатьох питань, у позиціях сторін залишаються серйозні розбіжності, і їх необхідно вирішити, тому вони просять своїх головних переговірників відновити роботу над завершенням угоди.

Нагадаємо, 1 лютого цього року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС. Попри це до кінця поточного року Великобританія залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Її необхідно укласти до кінця року, щоб визначитися, на яких умовах сторони будуть взаємодіяти з 1 січня 2021 року, коли завершиться перехідний період.

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