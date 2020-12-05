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Brexit: Британія та ЄС відновлять переговори щодо угоди про торгівлю у неділю

Київ • УНН

 • 15198 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен доручили своїм учасникам переговорів відновити торгові переговори у неділю в останній спробі подолати суттєві розбіжності. Про це пише Reuters, передає УНН.

“Ми домовились, що наші переговорні групи повинні докласти подальших зусиль для оцінки того, чи можна вирішити розбіжності. Жодна згода неможлива, якщо ці питання не будуть вирішені. Тому ми доручаємо нашим головним учасникам переговорів зібратися завтра у Брюсселі. Ми будемо говорити знову у понеділок увечері”, — йдеться в заяві лідерів перемовин.

Після кількох місяців переговорів не має руху у трьох сферах розбіжностей — риболовлі, забезпеченні гарантій добросовісної конкуренції та шляхів вирішення майбутніх суперечок.

Рішення відновити довготривалі переговори після того, як вони в п’ятницю зупинилися з приводу трьох найскладніших питань, свідчить про те, що обидві сторони вважають, що є надія забезпечити угоду, що регулює майже трильйон доларів торгівлі на рік.

Поки що не зрозуміло, чи готовий будь-який табір змінити свою позицію настільки, щоб дозволити прорив, який виявився невловимим після виходу Британії з ЄС 31 січня та вступу в перехідний період, який триватиме до кінця року.

Джерела обох сторін заявили, що вимоги Франції щодо прав риболовлі у британських водах залишаються ключовим питанням, а деякі представники Консервативної партії Джонсона припускають, що представники ЄС повинні переконати президента Франції Еммануеля Макрона підтримати угоду.

Як повідомляв УНН, лідери ЄС наполягають на жорстких правилах виконання торгових угод з Великою Британією через прагнення прем’єр-міністра Бориса Джонсона ревізувати договір про Brexit.

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