Brexit: Великобритания и ЕС возобновят переговоры по соглашению о торговле в воскресенье
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручили своим переговорщикам возобновить торговые переговоры в воскресенье в последней попытке преодолеть существенные разногласия. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
“Мы договорились, что наши переговорные группы должны приложить дальнейшие усилия для оценки того, как можно решить разногласия. Ни одно согласие невозможно, если эти вопросы не будут решены. Поэтому мы поручаем нашим главным участникам переговоров собраться завтра в Брюсселе. Мы будем говорить снова в понедельник вечером”, — говорится в заявлении лидеров переговоров.
После нескольких месяцев переговоров нет продвижений в трех сферах разногласий — рыбалке, обеспечении гарантий добросовестной конкуренции и путях решения будущих споров.
Решение возобновить долговременные переговоры после того, как они в пятницу прекратились по поводу трех сложных вопросов, свидетельствует о том, что обе стороны считают, что есть надежда обеспечить соглашение, регулирующее почти триллион долларов торговли в год.
Пока не ясно, готов ли какой-либо лагерь изменить свою позицию для прорыва, который оказался неуловимым после выхода Британии из ЕС 31 января и вступления в переходный период, который продлится до конца года.
Источники обеих сторон заявили, что требования Франции по правам рыбалки в британских водах остаются ключевым вопросом, а некоторые представители Консервативной партии Джонсона предполагают, что представители ЕС должны убедить президента Франции Эммануэля Макрона поддержать соглашение.
Как сообщал УНН, лидеры ЕС настаивают на жестких правилах выполнения торговых соглашений с Великобританией из-за стремления премьер-министра Бориса Джонсона ревизовать договор о Brexit.