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Brexit: влада Британії закликала громадян запастися продуктами, через ймовірний дефіцит на фоні виходу з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рада міністрів Великої Британії порекомендувала магазинам зробити запаси продуктів на випадок виходу країни з Євросоюзу без торгівельної угоди, передає газета The Times, пише УНН.

Виробники попередили про можливий брак овочів в наступні три місяці, пише видання. Фахівці з надзвичайного планування допускають, що вихід з ЄС без угоди викличе купівельний ажіотаж, який перевищить той, який спостерігався в перші місяці пандемії.

Влада також порадила постачальникам ліків, медичного обладнання і вакцин запастися товарами, яких би вистачило на шість тижнів.

Глава британського ритейлера Tesco Джон Аллан попередив, що в разі Brexit без угоди ціни на продукти можуть зрости на 3-5%, а брак свіжих продуктів — тривати два місяці, передає Financial Times.

Дослідження Лондонської школи економіки показало, що ціни на окремі види сирів можуть вирости на 55%, вартість інших молочних продуктів, а також м’яса, що поставляються зараз з ЄС, може збільшитися більш ніж на одну п’яту частину, пише видання.

Відсутність торгівельної угоди між Британією та ЄС призведе до серйозних ускладнень при імпорті та експорті товарів, в тому числі через нові тарифи. Це може практично зупинити експорт деяких британських продуктів, таких як баранина, повідомляє Financial Times.

Нагадаємо, Британія може завершити свій шлях з Європейського Союзу за три тижні без угоди про торгівлю. Про це заявили прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

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