Brexit: власти Британии призвали граждан запастись продуктами, из-за вероятного дефицита на фоне выхода из ЕС

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения, передает газета The Times, пишет УНН.

Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца, пишет издание. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии.

Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на шесть недель.

Глава британского ретейлера Tesco Джон Аллан предупредил, что в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на 3-5%, а недостаток свежих продуктов — продлиться два месяца, передает Financial Times.

Исследование Лондонской школы экономики показало, что цены на отдельные виды сыров могут вырасти на 55%, стоимость остальных молочных продуктов, а также мяса, поставляемых сейчас из ЕС, может увеличиться более чем на одну пятую часть, пишет издание.

Отсутствие торгового соглашения между Британией и ЕС приведет к серьезным затруднениям при импорте и экспорте товаров, в том числе из-за новых тарифов. Это может практически остановить экспорт некоторых британских продуктов, таких как баранина, сообщает Financial Times.

Напомним, Британия может завершить свой путь из Европейского Союза за три недели без соглашения о торговле. Об этом заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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