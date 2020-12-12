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Brexit: Британія та ЄС ведуть важкі перемовини щодо угоди про торгівлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Британія може завершити свій шлях з Європейського Союзу за три тижні без угоди про торгівлю. Про це заявили прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters, передає УНН.

Обидві сторони заявляють, що хочуть домовитись про домовленості про торгівлю на майже 1 трлн доларів на рік, але переговори зайшли в глухий кут. З 1 січня 2021 року і Великобританія втратить доступ до нульових тарифів і нульової квоти на величезному європейському єдиному ринку.

“Це виглядає дуже, дуже ймовірно, що нам доведеться піти на рішення, яке, на мою думку, буде чудовим для Великобританії. Ми зможемо робити саме те, що хочемо з 1 січня. Це, очевидно, буде відрізнятися від того, що ми прагнули досягти”, — сказав Джонсон.

Він провів зустріч з чиновниками, щоб оцінити готовність Великобританії до відмови від торгівельної угоди з ЄС.

Тим часом на думку одного з представників ЄС, перспективи угоди погіршились.

Джонсон та фон дер Ляєн дали переговорникам можливість до вечора неділі вийти з глухого кута щодо прав на риболовлю та вимог ЄС, щоб Британія не зіткнулася з наслідками, якщо в майбутньому вона відійде від правил європейського блоку.

Нагадаємо, 1 лютого цього року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Попри це до кінця 2020 року вона залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Її необхідно укласти до кінця року, щоб визначитися, на яких умовах сторони будуть взаємодіяти з 1 січня 2021 року, коли завершиться перехідний період.

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