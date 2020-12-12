Brexit: Великобритания и ЕС ведут тяжелые переговоры по соглашению о торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Британия может завершить свой путь из Европейского Союза за три недели без соглашения о торговле. Об этом заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters, передает УНН.
Обе стороны заявляют, что хотят договориться о соглашении о торговле на почти 1 трлн долларов в год, но переговоры зашли в тупик. С 1 января 2021 года Великобритания потеряет доступ к нулевым тарифам и нулевой квоте на огромном европейском едином рынке.
“Это выглядит очень, очень вероятно, что нам придется пойти на решение, которое, по моему мнению, будет отличным для Великобритании. Мы сможем делать именно то, что хотим с 1 января. Это, очевидно, будет отличаться от того, чего мы стремились достичь”, — сказал Джонсон.
Он провел встречу с чиновниками, чтобы оценить готовность Великобритании к отказу от торгового соглашения с ЕС.
Между тем, по мнению одного из представителей ЕС, перспективы соглашения ухудшились.
Джонсон и фон дер Ляен дали переговорщикам возможность до вечера воскресенья выйти из тупика о правах на рыбалку и требованиях ЕС, чтобы Британия не столкнулась с последствиями, если в будущем она отойдет от правил европейского блока.
Напомним, 1 февраля этого года Великобритания вышла из состава ЕС. Несмотря на это, до конца 2020 года она остается частью внутреннего рынка ЕС и общего таможенного союза. Это время обе стороны планировали использовать для заключения двустороннего торгового соглашения. Его необходимо заключить до конца года, чтобы определиться, на каких условиях стороны будут взаимодействовать с 1 января 2021 года, когда завершится переходный период.