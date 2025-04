Brexit: країни Євросоюзу почали вивчати угоду між Великої Британією та ЄС

Головний переговорник ЄС Мішель Барньє поінформував європейських послів про домовленість, досягнуту після багатомісячних напружених переговорів щодо прав риболовлі та правил ведення бізнесу.

Очікується, що депутати Європарламенту проголосують за торгівельну угоду 30 грудня. Наразі документ на 1246 сторінках, який включає близько 800 сторінок додатків та виносок, вивчається країнами ЄС.

Додамо, що у різдвяному відеозверненні у Twitter, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розмахував копією торгівельної угоди з ЄС.

Как сообщал УНН, Велика Британія домовилася про торговельну угоду у межах Brexit з Європейським Союзом, всього за сім днів до виходу з блоку. Британський уряд заявив, що все, що “було обіцяно британцям на референдумі 2016 року і в ході загальних виборів, реалізовано в цій угоді”.

I would like to wish everyone a very Merry Christmas. pic.twitter.com/DofRkb4Ivc

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020