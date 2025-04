Brexit: страны Евросоюза начали изучать соглашение между Великобританией и ЕС

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщил европейским послам о договоренности, достигнутой после многомесячных напряженных переговоров относительно правил рыбалки и правил ведения бизнеса.

Ожидается, что депутаты Европарламента проголосуют за торговую сделку 30 декабря. Сейчас документ на 1246 страницах, включающий около 800 страниц приложений и сносок, изучается странами ЕС.

Добавим, что в рождественском видеообращении в Twitter, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон размахивал копией торгового соглашения с ЕС.

Как сообщал УНН, Великобритания договорилась о торговом соглашении в рамках Brexit с Европейским Союзом, всего за 7 дней до выхода из блока. Британское правительство заявило, что все, что “было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этом соглашении”.

I would like to wish everyone a very Merry Christmas. pic.twitter.com/DofRkb4Ivc

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020