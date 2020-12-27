Британский финсектор с 1 января потеряет доступ к рынку ЕС

В торговой сделке, которая регламентирует экономические отношения между Евросоюзом и Соединенным Королевством после завершения переходного периода после Brexit, содержится мало деталей относительно финансового сектора, поэтому Великобритания сотрудничать с ЕС по выработке общего подхода к его работе. Об этом в воскресенье, 27 декабря, заявил главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак, передает агентство Reuters.

Как сообщается, ранее обе стороны заявили, что новый доступ к рынку должен быть согласован вне торговой сделке в конкретных сделках на базе так называемой “эквивалентности”. Согласно этой системе, доступ на рынки ЕС не будет предоставляться банкам, страховым и другим компаниям сферы финансовых услуг, базирующихся в Великобритании, если их внутренние правила не будут признаны Брюсселем “эквивалентными” или такими же надежными, как правила, действующие в ЕС.

Поэтому обе стороны будут стремиться согласовать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области регулирования финансовых услуг до марта 2021 года.

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В рамках подготовки к завершению переходного периода, по оценкам экспертов, до сих пор британские финансовые институты перевели в ЕС несколько десятков тысяч сотрудников и активов на сумму более 1,2 триллиона фунтов стерлингов. Многочисленные банки, страховые компании и фонды перебрались в ЕС и получили лицензии для деятельности в зоне евро.

Напомним, Великобритания 31 января 2020 года вышла из состава ЕС. Несмотря на это, до конца текущего года она осталась членом единого рынка и таможенного союза ЕС. За это время стороны должны договориться о торговом соглашении, которая предотвратила бы, в частности, внедрению пошлин.

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С лета и до сих пор продолжались переговоры между Брюсселем и Лондоном с целью поиска приемлемых для обеих сторон компромиссов относительно этого соглашения. В последнее время главный спор шел вокруг вопросов о праве на вылов рыбы рыболовецкими компаниями ЕС в британских водах, а также условий конкуренции для британских компаний и компаний ЕС и контроля за выполнением будущего соглашения. В конце концов, Брюссель и Лондон 24 декабря договорились по сделке. Теперь для вступления в силу, со стороны Евросоюза его должны одобрить правительства всех 27 стран-членов ЕС. Германия, которая к концу года председательствует в ЕС, уже созвала на 25 декабря встреча послов стран-членов ЕС в Брюсселе, которая необходима для начала процесса ратификации.

Впрочем, ратифицировать соглашение со стороны ЕС до 31 декабря не успеют, а потому в Евросоюзе планируют временное применение соглашения с 1 января. А Европарламент сможет ратифицировать его уже в начале 2021 года.