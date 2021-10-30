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Британія пригрозила задіяти інструмент суперечки з ЄС через французьке рибальство

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У суботу прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн зі скаргою на “абсолютно необґрунтовані” погрози Франції з приводу рибальства, тоді як британський міністр заявив, що Лондон “активно розглядає можливість” вперше задіяти інструмент спору щодо Brexit, передає УНН із посиланням на AFP.

Британія пригрозила задіяти інструмент суперечки з ЄС через французьке рибальство

Деталі

Зі свого боку, фон дер Ляйєн написала у Twitter, що Європейська комісія “інтенсивно працює над пошуком рішень” як з питання рибальства, так і з іншої пов’язаної з Брюсселем суперечки з приводу реалізації їхнього пакту про розлучення в Північній Ірландії.

Ворожнеча через рибу, що продовжується, вже призвела до того, що британського траулера було затримано у французькому порту, а посол Парижа в Лондоні був викликаний до Міністерства закордонних справ, щоб отримати догану, яка зазвичай призначається ворожим державам, а не союзникам.

Під час переговорів у кулуарах саміту G20 у Римі Джонсон “висловив своє занепокоєння з приводу риторики французького уряду в останні дні щодо ліцензій на риболовлю”, — йдеться в повідомленні його офісу.

Джонсон підкреслив, що “французькі загрози абсолютно необґрунтовані і не сумісні” з угодою, яка регулює вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Декількома годинами раніше Джонсон заявив Sky News, що він не виключає можливості залучення ще не випробуваного процесу врегулювання суперечок, дозволеного відповідно до умов поділу, укладеного минулого року.

“Ні, звичайно, ні, я не виключаю такої можливості”, — сказав він наступного дня після того, як Великобританія попередила, що може запровадити нові перевірки всіх рибальських судів ЄС.

Франція обурена тим, що Великобританія та Нормандські острови Джерсі та Гернсі не видали деяким французьким судам ліцензій на ведення рибного промислу у своїх водах після Brexit.

Париж заприсягся, що якщо ліцензії не будуть схвалені, то наступного вівторка він заборонить британським судам вивантажувати улов у французьких портах і запровадить перевірки всіх продуктів, що ввозяться до Франції з Великої Британії.

У п’ятницю прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс у листі фон дер Ляйєн, який потрапив у витік, заявив, що Британії слід показати, що “вихід із ЄС завдає більше шкоди, ніж перебування у ньому”.

Лист, отриманий Politico, викликав гнівну реакцію з боку міністра з питань Brexit Джонсона Девіда Фроста, який у суботу заявив, що сподівається, що “ця думка не є більш поширеною в ЄС”.

“Бачити його вираженим таким чином, безумовно, дуже тривожно та дуже проблематично”, — додав він у серії Twitter.

Подвоївши висловлювання Джонсона, Фрост заявив, що Лондон “активно розглядає можливість початку процедури врегулювання суперечок” через загрози Франції.

Тим часом, британський траулер, перенаправлений у середу Францією до північного порту Гавр за звинуваченням у роботі без ліцензії, залишатиметься там до сплати застави у розмірі 173 тис. доларів, повідомила в суботу місцева влада.

“Яхта не залишить судно, поки не буде виплачено гарантії та заставу”, — додали в субпрефектурі Гавра.

Прокурори призначили суд над ірландським капітаном траулера, зареєстрованого в Шотландії, якого звинувачують у незаконному вилові понад дві тонни риб у французьких водах.

Джонсон підкреслив свої особисті зв’язки з президентом Франції Еммануелем Макроном, натякаючи на те, що вони можуть допомогти розрядити сварку.

Мова їх тіла на G20 свідчила про дружні стосунки, що зберігаються, хоча, здавалося, вони не розмовляли один з одним.

На паралельній зустрічі з Іраном з лідерами США та Німеччини вони обмінялися дружніми поплескуваннями по спині, а лідер Великобританії дав своєму французькому колегі жартівливий удар кулаком, коли вони прибули на “сімейне фото” лідерів.

Коротке тет-а-тет планується провести у якийсь момент у вихідні.

Макрон попередив у п’ятницю, що “авторитет” Великобританії поставлений на карту в цій суперечці, звинувативши Лондон у ігноруванні угоди щодо Brexit, узгодженої після довгих років напружених переговорів.

“Коли ви витрачаєте роки на переговори за договором, а потім через кілька місяців робите протилежне тому, що було вирішено за аспектами, які влаштовують вас найменше, це не дуже говорить про ваш авторитет”, — сказав він в інтерв’ю Financial Times.

Однак, оскільки в неділю в Глазго починається найважливіший 12-денний саміт COP26 щодо зміни клімату, Джонсон сказав, що суперечка про рибальство “відверто кажучи, дрібне пиво, тривіальне, порівняно з загрозою людству, з якою ми стикаємося”.

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Напередодні лдідери G20 схвалили запровадження мінімального глобального корпоративного податку.

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