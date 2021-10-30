ЗМІ: лідери G20 схвалили запровадження мінімального глобального корпоративного податку

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“Ми закликаємо Інклюзивну рамкову програму ОЕСР/G20 щодо BEPS у найкоротші терміни розробити типові правила та багатосторонні інструменти, узгоджені у Детальному плані реалізації, з метою забезпечення того, щоб нові правила набули чинності на глобальному рівні у 2023 році”, — йдеться у драфті висновків саміту.

Висновки мають бути офіційно ухвалені у неділю.

Що було раніше

У жовтні 136 країн досягли угоди про мінімальний податок для глобальних корпорацій, включаючи таких інтернет-гігантів, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було важче ухилятися від оподаткування, відкривши офіси в юрисдикціях з низькими податками.

Що ще обговорили на полях G20 у Римі

Чотиристоронні переговори з приводу іранської "ядерної угоди" відбулися в межах саміту G20 у Римі. Лідери США, Німеччини, Великої Британії та Франції - Джо Байден, Ангела Меркель, Борис Джонсон та Еммануель Макрон відповідно - підкреслили у підсумковому комюніке, що провідні світові держави не допустять того, щоб у розпорядженні Тегерана опинилася ядерна зброя, висловивши занепокоєння останніми діями Ірану.

У комюніке зазначається, що Іран, починаючи з червня, “прискорив темпи провокаційних дій у своїй ядерній програмі, включаючи виробництво високозбагаченого урану та збагаченого металевого урану. Іран не має реальної суспільної потреби в будь-якому з цих заходів, але обидва вони важливі для програми створення ядерної зброї”. Учасники переговорів погодилися, що дії Тегерана ставлять під загрозу можливість повернення до “ядерної угоди”.

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на саміті G20 закликав лідерів об'єднання прискорити процес взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Тобто, щоб держави визнали російські QR-коди, що видаються тим, хто щеплений російськими вакцинами, серед яких і "Спутник V".