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СМИ: лидеры G20 одобрили введение минимального глобального корпоративного налога

Киев • УНН

 • 38212 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира (G20) одобрят сделку ОЭСР о глобальном минимальном корпоративном налоге в размере 15%, правила должны будут вступить в силу в 2023 году. Об этом со ссылкой на проект комюнике двухдневного саммита G20 сообщает Reuters, пишет УНН.

СМИ: лидеры G20 одобрили введение минимального глобального корпоративного налога

Цитата:

“Мы призываем Инклюзивную рамочную программу ОЭСР/G20 по BEPS в кратчайшие сроки разработать типовые правила и многосторонние инструменты, согласованные в Подробном плане реализации, с целью обеспечения того, чтобы новые правила вступили в силу на глобальном уровне в 2023 году”, — говорится в драфте выводов саммита.

Выводы должны быть официально приняты в воскресенье.

Что было ранее

В октябре 136 стран достигли соглашения о минимальном налоге для глобальных корпораций, включая таких интернет-гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было труднее уклоняться от налогообложения, открыв офисы в юрисдикциях с низкими налогами.

Что еще обсудили на полях G20 в Риме

Четырехсторонние переговоры по поводу иранской “ядерной сделки” прошли в рамках саммита G20 в Риме. Лидеры США, Германии, Великобритании и Франции - Джо Байден, Ангела Меркель, Борис Джонсон и Эммануэль Макрон соответственно - подчеркнули в итоговом коммюнике, что ведущие мировые державы не допустят того, чтобы в распоряжении Тегерана оказалось ядерное оружие, выразив обеспокоенность последними действиями Ирана.

В коммюнике указывается, что Иран, начиная с июня, “ускорил темпы провокационных действий в своей ядерной программе, включая производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана. У Ирана нет реальной гражданской потребности в любой из этих мер, но обе они важны для программы создания ядерного оружия”. Участники переговоров согласились с тем, что действия Тегерана ставят под угрозу возможность возврата к “ядерной сделке”.

А президент России Владимир Путин во время выступления на саммите G20 призвал лидеров объединения ускорить процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. То есть, чтобы государства признали российские QR-коды, выдаваемые тем, кто привит российскими вакцинами, серди которых и "Спутник V".

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