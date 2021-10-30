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Саміт G20 розпочав свою роботу в Римі

Київ • УНН

 • 36777 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Римі розпочав свою роботу дводенний саміт G20, де обговорять нагальні питання, серед яких окрему увагу отримають клімат, охорона здоров'я та стабільний розвиток, пише УНН.

Саміт G20 розпочав свою роботу в Римі

Деталі

Основний день саміту G20 передбачає зустріч лідерів країн. Саміт стане першою особистою зустріччю лідерів за останні два роки.

Але, на розчарування приймаючої сторони — Італії, лідери Китаю, Японії, Мексики, Росії та Саудівської Аравії відмовилися від участі у зустрічі. Проте очікується, що голова КНР Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін стежитимуть за перебігом дискусій з відеозв’язку.

Окрім пандемії та її наслідків, на саміті, як очікується, обговорять зусилля щодо прискорення відновлення світової економіки, розв'язання проблеми різкого зростання цін на енергоносії та збоїв у ланцюгах постачання, які торкнулися низки ключових галузей промисловості по всьому світу.

Лідери G20 також підпишуть угоду про мінімальну глобальну податкову ставку в 15% для великих компаній, яку було завершено раніше цього місяця.

Окрім того, клімат стане однією з головних тем обговорення на саміті, який проводиться лише за кілька днів до кліматичного саміту ООН COP26 у Шотландії, початок якого запланований у неділю.

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