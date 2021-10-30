Саммит G20 начал свою работу в Риме

Детали

Основной день саммита G20 предполагает встречу лидеров стран. Саммит станет первой личной встречей лидеров за последние два года.

Но, к разочарованию принимающей стороны — Италии, лидеры Китая, Японии, Мексики, России и Саудовской Аравии отказались от участия во встрече. Однако ожидается, что глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин будут следить за ходом дискуссий по видеосвязи.

Кроме пандемии и ее последствий, на саммите, как ожидается, обсудят усилия по ускорению восстановления мировой экономики, решению проблемы резкого роста цен на энергоносители и сбоев в цепях поставок, которые затронули ряд ключевых отраслей промышленности по всему миру.

Лидеры G20 также подпишут соглашение о минимальной глобальной налоговой ставке в 15% для крупных компаний, которое было завершено ранее в этом месяце.

Кроме того, климат станет одной из главных тем обсуждения на саммите, который проводится за несколько дней до климатического саммита ООН COP26 в Шотландии, начало которого запланировано в воскресенье.