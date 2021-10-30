Британия пригрозила задействовать инструмент спора с ЕС из-за французского рыболовства

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Со своей стороны, фон дер Ляйен написала в Twitter, что Европейская комиссия “интенсивно работает над поиском решений” как по вопросу рыболовства, так и по другому связанному с Брюсселем спору по поводу реализации их пакта о разводе в Северной Ирландии.

Вражда из-за продолжающейся рыбы уже привела к тому, что британский траулер был задержан во французском порту, а посол Парижа в Лондоне был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить выговор, который обычно назначается враждебным государствам, а не союзникам.

Во время переговоров в кулуарах саммита G20 в Риме Джонсон “выразил свою обеспокоенность по поводу риторики французского правительства в последние дни относительно лицензий на рыбалку”, — говорится в сообщении его офиса.

Джонсон подчеркнул, что “французские угрозы абсолютно необоснованны и несовместимы” с соглашением, регулирующим выход Великобритании из Европейского Союза.

Несколькими ранее Джонсон заявил Sky News, что он не исключает возможности привлечения еще не испытанного процесса урегулирования споров, разрешенного в соответствии с условиями разделения, заключенного в прошлом году.

“Нет, конечно, нет, я не исключаю такой возможности”, — сказал он на следующий день после того, как Великобритания предупредила, что может ввести новые проверки всех рыболовных судов ЕС.

Франция возмущена тем, что Великобритания и Нормандские острова Джерси и Гернси не выдали некоторым французским судам лицензии на ведение рыбного промысла в своих водах после Brexit.

Париж поклялся, что если лицензии не будут одобрены, то в следующий вторник он запретит британским судам выгружать улов во французских портах и введет проверки всех ввозимых во Францию продуктов из Франции из Великобритании.

В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс в письме фон дер Ляйен, попавшем в утечку, заявил, что Британии следует показать, что “выход из ЕС наносит больше вреда, чем пребывание в нем”.

Письмо, полученное Politico, вызвало гневную реакцию со стороны министра по вопросам Brexit Джонсона Дэвида Фроста, который в субботу заявил, что надеется, что “это мнение не является более распространенным в ЕС”.

“Видеть его выраженным таким образом, безусловно, очень тревожно и очень проблематично”, — добавил он в серии Twitter.

Удвоив высказывания Джонсона, Фрост заявил, что Лондон “активно рассматривает возможность начала процедуры разрешения споров” из-за угроз Франции.

Между тем, британский траулер, перенаправленный в среду Францией в северный порт Гавр по обвинению в работе без лицензии, будет оставаться там до уплаты залога в размере 173 тыс. долларов, сообщили в субботу местные власти.

“Яхта не покинет судно, пока не будут выплачены гарантии и залог”, — добавили в субпрефектуре Гавра.

Прокуроры назначили суд над ирландским капитаном траулера, зарегистрированного в Шотландии, обвиняемого в незаконном вылове более двух тонн рыб во французских водах.

Джонсон подчеркнул свои личные связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, намекая на то, что они могут помочь разрядить ссору.

Язык их тела на G20 свидетельствовал о сохраняющихся дружеских отношениях, хотя, казалось, они не разговаривали друг с другом.

На параллельной встрече с Ираном с лидерами США и Германии они обменялись дружескими похлопываниями по спине, а лидер Великобритании дал своему французскому коллеге шутливый удар кулаком, когда они прибыли на “семейное фото” лидеров.

Короткое тет-а-тет планируется провести в какой-то момент в выходные.

Макрон предупредил в пятницу, что “авторитет” Великобритании поставлен на карту в этом споре, обвинив Лондон в игнорировании соглашения по Brexit, согласованном после долгих лет напряженных переговоров.

“Когда вы тратите годы на переговоры по договору, а затем через несколько месяцев делаете противоположное тому, что было решено по аспектам, которые устраивают вас меньше всего, это не очень говорит о вашем авторитете”, — сказал он в интервью Financial Times.

Однако, поскольку в воскресенье в Глазго начинается важнейший 12-дневный саммит COP26 по изменению климата, Джонсон сказал, что спор о рыболовстве “откровенно говоря, мелкое пиво, тривиальное по сравнению с угрозой человечеству, с которым мы сталкиваемся”.

Напомним

Накануне лидеры G20 одобрили введение минимального глобального корпоративного налога.