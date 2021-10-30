Британия пригрозила задействовать инструмент спора с ЕС из-за французского рыболовства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с жалобой на "абсолютно необоснованные" угрозы Франции по поводу рыболовства, тогда как британский министр заявил, что Лондон "активно рассматривает возможность" впервые задействовать инструмент спора по поводу Brexit, передает УНН со ссылкой на AFP.
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Со своей стороны, фон дер Ляйен написала в Twitter, что Европейская комиссия “интенсивно работает над поиском решений” как по вопросу рыболовства, так и по другому связанному с Брюсселем спору по поводу реализации их пакта о разводе в Северной Ирландии.
Вражда из-за продолжающейся рыбы уже привела к тому, что британский траулер был задержан во французском порту, а посол Парижа в Лондоне был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить выговор, который обычно назначается враждебным государствам, а не союзникам.
Во время переговоров в кулуарах саммита G20 в Риме Джонсон “выразил свою обеспокоенность по поводу риторики французского правительства в последние дни относительно лицензий на рыбалку”, — говорится в сообщении его офиса.
Джонсон подчеркнул, что “французские угрозы абсолютно необоснованны и несовместимы” с соглашением, регулирующим выход Великобритании из Европейского Союза.
Несколькими ранее Джонсон заявил Sky News, что он не исключает возможности привлечения еще не испытанного процесса урегулирования споров, разрешенного в соответствии с условиями разделения, заключенного в прошлом году.
“Нет, конечно, нет, я не исключаю такой возможности”, — сказал он на следующий день после того, как Великобритания предупредила, что может ввести новые проверки всех рыболовных судов ЕС.
Франция возмущена тем, что Великобритания и Нормандские острова Джерси и Гернси не выдали некоторым французским судам лицензии на ведение рыбного промысла в своих водах после Brexit.
Париж поклялся, что если лицензии не будут одобрены, то в следующий вторник он запретит британским судам выгружать улов во французских портах и введет проверки всех ввозимых во Францию продуктов из Франции из Великобритании.
В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс в письме фон дер Ляйен, попавшем в утечку, заявил, что Британии следует показать, что “выход из ЕС наносит больше вреда, чем пребывание в нем”.
Письмо, полученное Politico, вызвало гневную реакцию со стороны министра по вопросам Brexit Джонсона Дэвида Фроста, который в субботу заявил, что надеется, что “это мнение не является более распространенным в ЕС”.
“Видеть его выраженным таким образом, безусловно, очень тревожно и очень проблематично”, — добавил он в серии Twitter.
Удвоив высказывания Джонсона, Фрост заявил, что Лондон “активно рассматривает возможность начала процедуры разрешения споров” из-за угроз Франции.
Между тем, британский траулер, перенаправленный в среду Францией в северный порт Гавр по обвинению в работе без лицензии, будет оставаться там до уплаты залога в размере 173 тыс. долларов, сообщили в субботу местные власти.
“Яхта не покинет судно, пока не будут выплачены гарантии и залог”, — добавили в субпрефектуре Гавра.
Прокуроры назначили суд над ирландским капитаном траулера, зарегистрированного в Шотландии, обвиняемого в незаконном вылове более двух тонн рыб во французских водах.
Джонсон подчеркнул свои личные связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, намекая на то, что они могут помочь разрядить ссору.
Язык их тела на G20 свидетельствовал о сохраняющихся дружеских отношениях, хотя, казалось, они не разговаривали друг с другом.
На параллельной встрече с Ираном с лидерами США и Германии они обменялись дружескими похлопываниями по спине, а лидер Великобритании дал своему французскому коллеге шутливый удар кулаком, когда они прибыли на “семейное фото” лидеров.
Короткое тет-а-тет планируется провести в какой-то момент в выходные.
Макрон предупредил в пятницу, что “авторитет” Великобритании поставлен на карту в этом споре, обвинив Лондон в игнорировании соглашения по Brexit, согласованном после долгих лет напряженных переговоров.
“Когда вы тратите годы на переговоры по договору, а затем через несколько месяцев делаете противоположное тому, что было решено по аспектам, которые устраивают вас меньше всего, это не очень говорит о вашем авторитете”, — сказал он в интервью Financial Times.
Однако, поскольку в воскресенье в Глазго начинается важнейший 12-дневный саммит COP26 по изменению климата, Джонсон сказал, что спор о рыболовстве “откровенно говоря, мелкое пиво, тривиальное по сравнению с угрозой человечеству, с которым мы сталкиваемся”.
Напомним
Накануне лидеры G20 одобрили введение минимального глобального корпоративного налога.