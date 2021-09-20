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Брату голови ОАСК Вовка повідомили нову підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Брату голови ОАСК Павла Вовка — Юрію Зонтову повідомили про нову підозру. За інформацією САП, чоловіка підозрюють у декларуванні недостовірної інформації, передає УНН.

Цитата

"... змінено раніше повідомлену підозру та повідомлено нову адвокату - колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України та його спільнику, який також здійснює адвокатську діяльність.

Вказані особи підозрюються в заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. Крім того, колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України оголошено про підозру у декларуванні недостовірної інформації", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними САП, підозру підписано Генеральним прокурором України.

Вказаних осіб було викрито у квітні 2021 року на підбурюванні представника юридичної особи надати 100 тис. доларів США неправомірної вигоди судді ОАСК.

Під час проведення обшуків у помешканні, де було виявлено неправомірну вигоду, правоохоронці також виявили грошові кошти, сума яких в перерахунку на гривні, сягає понад 135 млн гривень.

Під час досудового розслідування, прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать, про шахрайські дії вказаних осіб, а також про те, що фактичним власником вищезгаданого помешкання є саме колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки України, проте ані вилучені кошти, ані помешкання в декларації службовця за 2020 рік зазначені не були.

На сьогодні дії адвокатів кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Слідство триває.

Що було раніше

Вищий антикорупційний суд взяв під варту брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабара у сумі 100 тисяч доларів.

Прокуратура наполягала на застосуванні до Зонтова запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у70 млн гривень.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.

Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, який до того ж працював у Службі зовнішньої розвідки, спочатку відсторонили на період досудового розслідування, і врешті - звільнили з військової служби.

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