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У Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, серед них - брат голови ОАСК Вовка

У Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, серед них - брат голови ОАСК Вовка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Двох адвокатів, серед яких рідний брат голови ОАСК Павла Вовка — Юрій, викрито на отриманні 100 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Цитата:

“6 квітня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП Офісу Генерального прокурора викрито двох адвокатів на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вказані кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

У пресслужбі НАБУ вказали при цьому, що бюро та САП викрили “на гарячому” двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

“Наразі одного з адвокатів затримано в порядку ст. 208 КПК України”, — зазначається в повідомленні САП.

Додамо, що УНН стало відомо з власних джерел, що йдеться про брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка — Юрія.

Також першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються невідкладні обшуки за місцями проживання та у інших приміщеннях, якими користуються вказані особи, додали правоохоронці.

Вирішується питання щодо затримання іншого адвоката, а також повідомлення про підозру вказаним особам та обрання їм запобіжних заходів.

Що було раніше

17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

17 березня стало відомо, що завершено досудове розслідування у справі "плівок ОАСК", Вовку та решті підозрюваних відкрили матеріали справи.

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