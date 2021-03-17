Справа "плівок ОАСК": завершено досудове розслідування, Вовку та решті підозрюваних відкрили матеріали

КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні 17 березня 2021 року, завершено слідство у справі щодо зловживання в ОАКС, а саме фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.