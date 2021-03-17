Справа "плівок ОАСК": завершено досудове розслідування, Вовку та решті підозрюваних відкрили матеріали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні 17 березня 2021 року, завершено слідство у справі щодо зловживання в ОАКС, а саме фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.
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"Наразі 11 підозрюваним, серед яких голова ОАСК, заступники голови ОАСК, судді ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України та ще 2 адвоката, відкрито матеріали слідства для ознайомлення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ.
За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.
Прокурори САП та детективи НАБУ наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли результати експертиз, а необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі.
Повідомляється, що підозрювані (голова та судді ОАСК) неодноразово ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов’язки, чим фактично перешкоджали завершенню розслідування.
Що було раніше
17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.
Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.