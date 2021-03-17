Дело "пленок ОАСК": завершено досудебное расследование, Вовку и остальным подозреваемым открыли материалы

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня 17 марта 2021 года, завершено следствие по делу о злоупотреблениях в ОАСК, а именно фактов совершения попыток захвата государственной власти, препятствованию работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотребление влиянием головой и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.