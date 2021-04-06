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В Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, среди них - брат главы ОАСК Вовка

Киев  •  УНН

 • 18112 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Двух адвокатов, среди которых родной брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий, разоблачили на получении 100 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Цитата:

"6 апреля 2021 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса Генерального прокурора разоблачены два адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что указанные средства должны были быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

В пресс-службе НАБУ указали при этом, что бюро и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

"Сейчас одного из адвокатов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - отмечается в сообщении САП.

Добавим, что УНН стало известно из собственных источников, что речь идет о брате председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка - Юрии.

Также первоочередные следственные действия, в том числе осуществляются неотложные обыски по месту жительства и в других помещениях, которыми пользуются указанные лица, добавили правоохранители.

Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также о сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры пресечения.

Что было ранее

17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове ОАСК Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по представлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

17 марта стало известно, что завершено досудебное расследование по делу "пленок ОАСК", Вовку и остальным подозреваемым открыли материалы дела.

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