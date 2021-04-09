Суд взяв під варту брата голови ОАСК Вовка. Встановлена застава - понад 35 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабара у сумі 100 тисяч доларів, передає кореспондент УНН.
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“Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково (...). Застосувати до підозрюванного Зонтова Юрія В’ячеславовича (...) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактично затримання, тобто до 4.06. 2021 року включно”, — сказав суддя.
Суд встановив заставу у вигляді 35,185 млн гривень.
Доповнення
Прокуратура наполягала на застосуванні до Зонтова запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі слідчого судді Віктора Ногачевського від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Юрію Зонтову.
Суть справи
За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.
Їх було викрито 6 квітня 2021 року.
Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.
Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування.