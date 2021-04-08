Обрання запобіжного заходу брату голови ОАСК Вовка: суд відмовив захисту у відводі судді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у відводі слідчого судді Віктора Ногачевського від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу брату голови ОАСК Павла Вовка — Юрію Зонтову, передає кореспондент УНН.
Деталі
Антикорупційний суд відмовив захисту Зонтова у відводі судді Віктора Ногачевського.
Так, ВАКС продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Зонтову.
Що було раніше
Захист брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова заявив про відвід судді Вищого антикорупційного суду від розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу.
Доповнення
Прокуратура наполягає на застосуванні до брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія та його спільника запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Для Юрія просять заставу у розмірі 70 млн гривень, а для спільника 14 млн гривень відповідно.
Суть справи
За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.
Їх було викрито 6 квітня 2021 року та затримано. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти - понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів - загалом понад 130 млн грн.
Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування.