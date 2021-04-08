Обрання запобіжного заходу брату голови ОАСК Вовка: захист заявив відвід судді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Захист брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова заявив про відвід судді Вищого антикорупційного суду від розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Заявлено слідчому судді відвід...”, — сказав суддя.
Так, відповідна заява буде передана на авторозподіл.
Доповнення
Прокуратура наполягає на застосуванні до брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія та його спільника запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Для Юрія просять заставу у розмірі 70 млн гривень, а для спільника 14 млн гривень відповідно.
Суть справи
За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.
Їх викрили 6 квітня 2021 року і затримали.
Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.
Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування.