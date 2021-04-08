Избрание меры пресечения брату главы ОАСК Вовка: защита заявила отвод судье
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Защита брата главы ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова заявила об отводе судьи Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
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"Заявлено следственному судье отвод ...", - сказал судья.
Так, соответствующее заявление будет передано на автораспределение.
Дополнение
Прокуратура настаивает на применении к брату главы ОАСК Павла Вовка - Юрия и его сообщника меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Для Юрия просят залог в размере 70 млн гривен, а для сообщника 14 млн гривен соответственно.
Суть дела
По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Их разоблачили 6 апреля 2021 года и задержали.
Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.
Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.