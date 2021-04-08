Для брата голови ОАСК Вовка та його спільника вимагають арешт з багатомільйонною заставою

Повідомляється, що 8 квітня 2021 року прокурорами САП та детективами НАБУ вручені клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва.

Цитата:

“Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно”, — йдеться в повідомленні.

Так, вказані клопотання скеровані до Вищого антикорупційного суду для розгляду.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Їх було викрито 6 квітня 2021 року. Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

Доповнення

Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування.



