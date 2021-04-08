Для брата главы ОАСК Вовка и его сообщника требуют арест с многомиллионным залогом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Прокуратура настаивает на применении в отношении брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия и его сообщника меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Для Юрия просят залог в размере 70 млн гривен, а для сообщника 14 млн гривен соответственно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Сообщается, что 8 апреля 2021 года прокурорами САП и детективами НАБУ вручены ходатайства об избрании меры пресечения адвокатам, подозреваемым в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
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"Прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно", - говорится в сообщении.
Так, указанные ходатайства направлены в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.
Суть дела
По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Их разоблачили 6 апреля 2021 года. Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.
Дополнение
Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.