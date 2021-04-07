Погорілого на хабарі брата голови ОАСК Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СЗРУ.
Деталі
“Щодо інформації у ЗМІ про причетність співробітника СЗРУ до корупції. Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється,що за попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ.
Цитата
“Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі. Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції”, — зазначається в повідомленні.
Додамо
У ЗМІ повідомляється, що Юрій Зонтов є співробітником Служби зовнішньої розвідки.
Як повідомляв УНН, брату голови ОАСК Павла Вовка — Юрію та його спільнику, погорілим на хабарі у 100 тис. дол., за даними правоохоронців, для суддів ОАСК, повідомили про підозру.
Суть справи
За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.
Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол., 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.