Погорілим на хабарі брату голови ОАСК Вовка та його спільнику повідомили підозри

Цитата:

"7 квітня 2021 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру двом адвокатам, викритим на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.

Деталі

За даними САП, адвокатам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про підозру склала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та доручила вручити його прокурору САП.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Їх було викрито 6 квітня 2021 року. Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти - понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів - загалом понад 130 млн грн.